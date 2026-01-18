صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنرکمالیہ کا ریلوے پھاٹک اور گردونواح کا دورہ

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنرکمالیہ کا ریلوے پھاٹک اور گردونواح کا دورہ

قبرستانوں میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنائے جائے :اقرا ناصر

کمالیہ(نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کے ہمراہ ریلوے پھاٹک اور اس کے گردونواح کا دورہ کیا، دورے کے دوران صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور موقع پر موجود ستھرا پنجاب پروگرام کے ملازمین کو فوری طور پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اٹھانے اور علاقے کو مکمل طور پر صاف ستھرا بنانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ بعد ازاں انہوں نے شہر کے مختلف قبرستانوں کا دورہ کیا اور وہاں جاری صفائی ستھرائی کے انتظامات ، نکاسی آب اور مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ قبرستانوں میں صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنائے جائے اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لئے اقدامات یقینی بنائے جائیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سوہنا پنجاب پروگرام کے تحت کئ شہروں میں بیک وقت ترقیاتی سکیموں کا آغاز

کامونکے: تنخواہیں نہ ملنے پر عملہ صفائی کی ہڑتال

سوک کلاں میں انسداد تجاوزات آپریشن، راستہ واگزار

اے سی سٹی ، پیرا فورس کو ماڈل بازار ریگولیٹ کرنے کاحکم

وزیرآباد، علی پور چٹھہ:منشیات سرعام فروخت ، نوجوان متاثر

توصیف عبداﷲ گجرات چیمبر کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے رنیول کے چیئرمین مقرر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل