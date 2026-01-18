صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمود اچکزئی کی قائد حزب اختلاف نامزدگی بہتر فیصلہ : بیرسٹر عمر

  • فیصل آباد
محمود اچکزئی کی قائد حزب اختلاف نامزدگی بہتر فیصلہ : بیرسٹر عمر

سیاسی تناؤ میں کمی ہوگی، اپوزیشن مثبت کردار ادا کرے ، احتجاج پُرامن ہو تو اعتراض نہیں

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے رہنما بیرسٹر عمر احمد منے خان نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی کی قائد حزب اختلاف نامزدگی ایک بہتر فیصلہ ہے ، یقیناً اس میں نواز شریف کی مشاورت بھی شامل ہوگی ،امید ہے محمود اچکزئی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کریں گے اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق کسی فساد کا حصہ بنیں گے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، جماعتی رکن نہیں۔بیرسٹر عمر احمد منے خان نے اپنے بیان میں کہا کہ سینیٹ میں متوقع اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس بھی فساد اور جلاؤ گھیراؤ کے حامی نہیں، امید ہے کہ وہ بھی مثبت کردار ادا کریں گے ،حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے سیاسی تناؤ میں کمی آئے گی ۔انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو مشورہ دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے عوامی خدمت کے کام کریں ، اگر احتجاج پُرامن ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا ،ملکی معیشت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے ، ترسیلاتِ زر میں اضافہ ہو رہا ہے اور آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس سے پاکستان کے دوستانہ تعلقات نہ ہوں۔بیرسٹر عمر احمد منے خان نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کبھی اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی آج ہے ، پاکستان کے امریکہ، چین، روس، سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں جو خوش آئند امر ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کراچی مراتھون کیلئے روٹ کو حتمی شکل دے دی گئی

گندگی ، خراب سیوریج سسٹم : شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے

ایس آئی ایف سی کا سرمایہ کاری میں کلیدی کردار، گورنر

سَتّیِ ویلفیئرٹرسٹ کے سالانہ انتخابات مکمل

جمہوری اقدار کے پابند،ایوان اتمام حجت ہیں،خالد مقبول

سالڈ ویسٹ اور واٹر کارپوریشن کی کارکردگی زوال پذیر،منعم ظفر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل