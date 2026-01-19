صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریفرنڈم کے بینرز ، بورڈز اتارناقابل مذمت:میاں اعجاز

  • فیصل آباد
ریفرنڈم کے بینرز ، بورڈز اتارناقابل مذمت:میاں اعجاز

تشہیری مواد کو ہٹانا بدتہذیبی اور عوامی رائے کو بلڈوز کرنے کے مترادف ہے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)امیدوار برائے چیئرمین یونین کونسل 106 اور مرکزی رہنما نیشنل لیبر فیڈریشن میاں اعجاز نے بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے جاری عوامی ریفرنڈم کے بینرز اور بورڈز اتارنے پر انتظامیہ کے رویّے کی سخت مذمت کی ہے ۔ انہوں نے کہا کسی کو جمہوری عمل میں رکاوٹ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، عوامی ریفرنڈم کے تشہیری مواد کو ہٹانا بدتہذیبی اور عوامی رائے کو بلڈوز کرنے کے مترادف ہے ۔ عوامی ریفرنڈم آئینی اور جمہوری حق ہے جسکے ذریعے عوام اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کرتے ہیں۔

ایسے اقدامات نا صرف اظہارِ رائے کی آزادی پر قدغن ہیں بلکہ سیاسی ماحول کو کشیدہ کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیاسی جماعتوں کی پرامن اور قانونی سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش حالات خراب کرنے کی جانب خطرناک قدم ہے ۔انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مسائل پیدا کرنے سے باز رہے ، آئینی حدود میں رہتے ہوئے جمہوری سرگرمیوں کو سہولت فراہم کرے اور عوامی رائے کے احترام کو یقینی بنائے ۔ میاں اعجاز نے خبردار کیا کہ اگر سیاسی سرگرمیوں میں بلاجواز رکاوٹیں ڈالی گئیں تو اسکے منفی اثرات کی ذمہ داری حکام پر عائد ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر