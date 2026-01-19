صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قرآن سیکھنے او ر سکھانے والے بہترین لوگ:مولانا زاہد محمود قاسمی

  • فیصل آباد
قرآن سیکھنے او ر سکھانے والے بہترین لوگ:مولانا زاہد محمود قاسمی

چنیوٹ،چناب نگر(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) مرکزی جامع مسجد گول میں نماز فجر کے بعد 6 ویں تکمیل درس قرآن کی تقریب ہوئی۔۔۔

چیئرمین مرکزی علما کونسل صاحبزادہ مولانا زاہد محمود قاسمی نے آخری دو سورتوں معوذتین کا درس دیا اورخطاب کرتے کہا قرآن حکیم خیر کا سرچشمہ ہے اور نبی پاکؐ کا عظیم معجزہ ہے ۔ وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تقریب کی صدارت پیرجی خالد محمود قاسمی نے کی۔ تقریب میں مولانا منظور،مولانا سلیم نواز، مولانا ربنواز، مولانا عمر فاروق، قاری سعید مدنی، ناظم حفیظ الرحمن،ارشد قاسمی،قاری مشتاق،مولانا یوسف قاسمی، قاری حیات، مولانا ثاقب عزیز،صاحبزادہ حسین احمد قاسمی ودیگرنے شرکت کی۔اس موقع پر اُمت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق اور پاکستان میں امن و استحکام کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

1ہفتہ میں سبزیاں 50 ، انڈے 12روپے تک مہنگے

بلدیاتی قانون عوام کے حقِ نمائندگی پر ڈاکا:جماعت اسلامی

بحریہ ٹائون میں اخوت کی تقریب

وائلڈ لائف کے 5 میٹ سپلائرز اور سمگلرز گرفتار

3ہزار کلو بیمار مرغیاں ،100لٹر جعلی دودھ تلف

حسن مرتضیٰ کی پارٹی کارکنوں رہنماؤں کے گھروں پرآمد عزیزوں کی وفات پر تعزیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر