صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلال چودھری سے سماجی شخصیت کی سکول ، ڈسپنسری بارے ملاقات

  • فیصل آباد
بلال چودھری سے سماجی شخصیت کی سکول ، ڈسپنسری بارے ملاقات

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ایم این اے بلال چودھری سے سماجی شخصیت ملک فہیم کی ملاقات، 58 چک میں سکول اور ڈسپنسری بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔

بلال چودھری نے یقینی دہانی کروائی کہ ان شااﷲ علاقہ کے مسائل حل کیلئے جلد کام شروع ہو جائے گا۔ ہم سیاست میں عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ علاقہ کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے ۔ آپ لوگ مسائل کی نشاندہی کریں ہم علاقہ کی پسماندگی کو دور کرکے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر