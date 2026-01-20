صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:پولیس لائن میں جنرل پریڈ ،ڈی پی او نے معائنہ کیا

  • فیصل آباد
چنیوٹ:پولیس لائن میں جنرل پریڈ ،ڈی پی او نے معائنہ کیا

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پولیس لائن چنیوٹ میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔

ضلع بھر سے سینئر پولیس افسران، جوان، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں نے پریڈ میں حصہ لیا۔ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی دی۔ ڈی پی او نے اہلکاروں کو ہدایت کی کہ ٹرن آؤٹ کو بہتر بنائیں اور فرائض نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیں۔ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ فورس میں نظم و ضبط اور فزیکل فٹنس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس