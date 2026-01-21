صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: پولیس مقابلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار

  • فیصل آباد
چنیوٹ: پولیس مقابلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ سٹی کے علاقے میں پولیس اور ملزموں کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں ایک ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔

ذرائع کے مطابق تین نامعلوم ملزمان نے گن پوائنٹ پر شہری سے جھنگ روڈ بائی پاس سے موٹر سائیکل چھین لی۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی سب انسپکٹر کلیم اﷲ ٹیم کے ہمراہ گشت پر موجود تھے ۔ پولیس نے ملزمان کا تعاقب کیا، جنہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی۔ پولیس نے جواب میں حفاظت خود اختیاری کے تحت کارروائی کی، جس کے دوران ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

چلڈرن ہسپتال:ڈاکٹر ز،عملہ کی شدید قلت

سیوریج،فراہمی آب منصوبوں کی بروقت تکمیل کا ہدف ضلعی انتظامیہ متحرک

پنک گیمز کا مقصد خواتین کو فعال کرنا، عامر کریم خان

نشتر ہسپتال :مریض کے ساتھ ریکارڈ ٹمپرنگ کا انکشاف

میاں چنوں میں جعلی چائے پتی بنانے والا گروہ گرفتار

ناجائز اسلحہ رکھنے پر ملزم گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر