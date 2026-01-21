صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منرل کمپنیوں کی واٹر کوالٹی مانیٹرنگ،فیکٹریز،ہوٹلزسے نمونے جمع

  • فیصل آباد
منرل کمپنیوں کی واٹر کوالٹی مانیٹرنگ،فیکٹریز،ہوٹلزسے نمونے جمع

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) واٹر کوالٹی لیبارٹری، پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کی ٹیموں نے فیصل آباد سٹی، چک جھمرہ اور جڑانوالہ میں منرل واٹر کمپنیوں کی مانیٹرنگ کی۔

ٹیموں نے فیکٹریز، میڈیکل سٹورز، کریانہ سٹورز اور ہوٹلز سے نمونے جمع کیے ، جن کی رپورٹ محکمہ کی ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، رپورٹس پنجاب فوڈ اتھارٹی کو بھی ارسال کی جائیں گی۔واٹر کوالٹی لیبارٹری جڑانوالہ روڈ، نزد الیکشن کمیشن آفس میں واقع ہے ، جہاں پانی کے نمونوں کی جانچ کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

چلڈرن ہسپتال:ڈاکٹر ز،عملہ کی شدید قلت

سیوریج،فراہمی آب منصوبوں کی بروقت تکمیل کا ہدف ضلعی انتظامیہ متحرک

پنک گیمز کا مقصد خواتین کو فعال کرنا، عامر کریم خان

نشتر ہسپتال :مریض کے ساتھ ریکارڈ ٹمپرنگ کا انکشاف

میاں چنوں میں جعلی چائے پتی بنانے والا گروہ گرفتار

ناجائز اسلحہ رکھنے پر ملزم گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر