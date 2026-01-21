صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائیوسٹاک افسروں کیلئے ای بز پنجاب پر جامع تربیتی سیشن

  • فیصل آباد
لائیوسٹاک افسروں کیلئے ای بز پنجاب پر جامع تربیتی سیشن

مقصد ڈیجیٹل گورننس کو مضبوط بنانا، عوامی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا :ڈاکٹر حیدر

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ضلع فیصل آباد میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ (PITB) کے تحت ای بز پنجاب (eBiz Punjab) اقدام کے حوالے سے محکمہ لائیوسٹاک کے ویٹرنری آفیسرز، سینئر ویٹرنری آفیسرز اور ایڈیشنل پرنسپل ویٹرنری آفیسرز کے لیے ایک جامع تربیتی سیشن منعقد کیا گیا۔تربیتی سیشن کی صدارت ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر حیدر علی خان نے کی، جبکہ ڈاکٹر روبینہ انجم ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک اور ڈاکٹر سہیل احمد انجم ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔

تربیت ڈاکٹر عبدالرزاق واہلہ، ماسٹر ٹرینر و فوکل پرسن ای بز ضلع فیصل آباد و بزنس فیسلیٹیشن سنٹر فیصل آباد نے فراہم کی۔ انہوں نے شرکاءکو ای بز پنجاب پلیٹ فارم کے ذریعے ڈیجیٹل بزنس رجسٹریشن، سروس ڈیلیوری کے طریقہ کار اور لائیوسٹاک سے وابستہ کاروباری افراد کی سہولت کاری کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ڈائریکٹر لائیوسٹاک نے کہا کہ ای بز پنجاب اقدام کا مقصد ڈیجیٹل گورننس کو مضبوط بنانا، عوامی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا اور پنجاب بھر کی طرح ڈویژن فیصل آباد میں بھی لائیوسٹاک کے شعبے میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی،75کروڑ کی نادہندہ: اوور چارجنگ جاری

الائیڈو ایفاسکولز کے اشتراک سے پرنسپلز کانفرنس کاانعقاد

اصلاحات، متبادل توانائی کا فروغ ٹھوس اقدامات جاری:صوبائی وزیر

وارداتیں ، ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ لئے

پی پی ایس سی :سب انجینئر کی اسامیوں کے نتائج کا اعلان

بجلی ترسیل،تقسیم کے موثر نظام کیلئے پاکٹ بک متعارف

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر