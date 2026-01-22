صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتی آلودگی سے شہری شدید متاثر، محکمہ ماحولیات خاموش

  • فیصل آباد
صنعتی آلودگی سے شہری شدید متاثر، محکمہ ماحولیات خاموش

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )جھنگ روڈ، دھاندرہ اور سدھار میں قائم درجنوں صنعتی کارخانوں سے خارج ہونے والی آلودگی علاقے کے شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گئی ہے ۔

 صنعتی کارخانوں میں ماحول دشمن ایندھن کے بے دریغ استعمال کے باعث فضا شدید آلودہ ہو گئی ہے ، جس کے نتیجے میں سانس لینا محال ہو گیا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق صنعتی کارخانوں سے خارج ہونے والی زہریلی گیسوں اور دھوئیں کی وجہ سے بچے ، بزرگ، طلبہ و طالبات سانس، دمہ، پھیپھڑوں اور جلدی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور آلودگی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ۔شہریوں نے بتایا کہ متعدد بار تحریری درخواستوں کے ذریعے محکمہ ماحولیات کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا، تاہم محکمہ کی ٹیمیں مبینہ طور پر صرف ظاہری کارروائیاں کرتی ہیں اور آلودگی پھیلانے والے کارخانوں کے خلاف مؤثر قدم نہیں اٹھایا جاتا۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور ماحولیات کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے والے صنعتی کارخانوں کے خلاف سخت اور مؤثر کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ عوام کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات مل سکے اور صحت مند ماحول کی بحالی ممکن ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن