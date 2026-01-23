روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن، دھواں چھوڑنے والی فیکٹری سیل
محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے چک نمبر 241 میں قائم یو نٹ کا معائنہ کیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)روزنامہ دنیا میں شائع ہونے والی خبر پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈویژنل کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے دھواں چھوڑنے والی فیکٹری کیخلاف کارروائی کا حکم دے دیا، جسکے بعد چک نمبر 241جھنگ روڈ پر قائم نجی سائزنگ فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔گزشتہ روز روزنامہ دنیا نے دھاندرہ اور سدھار کے علاقوں میں دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کی نشاندہی کی تھی، جس پر ڈویژنل کمشنر راجہ جہانگیر انور نے فوری نوٹس لیتے ہوئے محکمہ ماحولیات کو کارروائی کی ہدایت جاری کی۔
حکم ملتے ہی محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے چک نمبر 241 میں قائم نجی سائزنگ یونٹ کا معائنہ کیا، جہاں انسداد سموگ سے متعلق ضروری اقدامات نہ ہونے پر تحفظِ ماحولیات و انسدادِ سموگ ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔انتظامیہ کے مطابق ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی اور دھواں چھوڑنے والے صنعتی یونٹس کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔