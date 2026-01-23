صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھواں چھوڑتی گاڑیاں ، آلودگی میں اضافہ، شہریوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
دھواں چھوڑتی گاڑیاں ، آلودگی میں اضافہ، شہریوں کو مشکلات

محکمہ ماحولیات کی ناقص حکمت عملی،عدم توجہی کے باعث مسئلہ سنگین ہو تا جا رہا

چناب نگر (نامہ نگار)دھواں چھوڑتی گاڑیاں ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مسافر بسیں، ویگنیں اور دیگر پرانی گاڑیوں سے اٹھنے والا دھواں مین شاہراہوں پر بادلوں کی صورت چھایا رہتا ہے ، جس کے باعث شہریوں اور مسافروں کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ماحولیات کی ناقص حکمت عملی اور عدم توجہی کے باعث آلودگی کا مسئلہ روز بروز سنگین ہوتا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کوئی مؤثر یا ٹھوس کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی، جس کے نتیجے میں سانس، دمہ اور دیگر امراض میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔

شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے مسئلے پر فوری نوٹس لیا جائے اور محکمہ ماحولیات کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا پابند بنایا جائے ۔ محکمہ ماحولیات کی خاموشی اور عملی اقدامات نہ ہونے پر شہریوں میں شدید مایوسی پائی جاتی ہے۔عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف بلا امتیاز سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آگ سے بچائو : قوانین پر عملدرآمد کیلئے مہم کا آغاز

سیف سٹی منصوبہ 2ماہ میں شروع کیا جائے گا، وزیراعلیٰ سندھ

سندھ حکومت سیکیورٹی رسک بن چکی ،منعم ظفر خان

شہید حکیم محمد سعیدخدمتِ خلق کا روشن نمونہ تھے ،سعدیہ راشد

آئی ٹی ودیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے ،گورنر سندھ

ایڈیشنل آئی جی سے روشنی ہیلپ لائن کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ