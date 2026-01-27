صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ: اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر کا شہر کا دورہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ: اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر کا شہر کا دورہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور صفائی و ستھرائی کے انتظامات اور جاری و مجوزہ ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر میونسپل کمیٹی کا عملہ اور ستھرا پنجاب کے حکام بھی موجود تھے ۔دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے گورنمنٹ گریجویٹ گرلز کالج روڈ کا خصوصی معائنہ کیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ سڑک کی تعمیر کا کام جلد از جلد شروع کیا جائے تاکہ طالبات کو آمد و رفت میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ بعد ازاں انہوں نے کینال روڈ، لاہور روڈ اور 40 موڑ کے علاقوں میں جاری تعمیر و ترقی کے کاموں کا جائزہ لیا اور کام کے معیار کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان المبارک سے قبل 200 اشیاکی قیمتوں میں اضافہ

وزیر اعلٰی کے زرعی ،اصلاحاتی پروگرامز پر عمل کرینگے ،کمشنر

ڈاکٹرز کی غفلت‘آپریشن کے دوران نومولود کی گردن کٹ گئی

آر پی او کی کمپلینٹ سیل میں کھلی کچہری ،شکایات پر احکامات جاری

گندم سمگلنگ کی رو کنے کیلئے بھکر انتظامیہ متحرک، کڑی مانیٹرنگ

خٹک بیلٹ کا سپوت وطن پر قربان‘ صوبیدار محمد یوسف سپردِ خاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس