صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا اجلاس فیصل آباد ماسٹر پلان کے ڈرافٹ کا جائزہ

  • فیصل آباد
کمشنر کا اجلاس فیصل آباد ماسٹر پلان کے ڈرافٹ کا جائزہ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ترقیاتی وژن کے تحت کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت ایف ڈی اے کمپلیکس میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصل آباد ماسٹر پلان کے ڈرافٹ کا جائزہ لیا گیا۔

ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے ماسٹر پلان کے پس منظر، تفصیلات، کی جانے والی سٹڈی اور تازہ ترین صورتحال سے اجلاس کو آگاہ کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر آصف چوہان، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے قیصر عباس رند، چیف انجینئر مہر ایوب، اور ڈائریکٹرز اسما محسن، جنید حسن منج، یاسر اعجاز چٹھہ سمیت دیگر افسروں نے شرکت کی۔کمشنر نے ماسٹر پلان کے مختلف اہم پہلوؤں، زمینوں کے استعمال کی تقسیم کے زونز، پائیدار صنعتی، زرعی، تعلیمی، سماجی اور شہری ترقی کے لیے مستقبل کی ضروریات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

  انہوں نے کہا کہ کسی بھی شہر کی منظم اور جدید ترقی کے لیے ماسٹر پلان ناگزیر ہے ، اور بے ہنگم شہری ترقی کو روکنے کے لیے فیصل آباد ماسٹر پلان اہم کردار ادا کرے گا۔راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے ، جس کی عالمی معیار کے مطابق ترقی کے لیے حکومت پنجاب کی خصوصی توجہ مرکوز ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان المبارک سے قبل 200 اشیاکی قیمتوں میں اضافہ

وزیر اعلٰی کے زرعی ،اصلاحاتی پروگرامز پر عمل کرینگے ،کمشنر

ڈاکٹرز کی غفلت‘آپریشن کے دوران نومولود کی گردن کٹ گئی

آر پی او کی کمپلینٹ سیل میں کھلی کچہری ،شکایات پر احکامات جاری

گندم سمگلنگ کی رو کنے کیلئے بھکر انتظامیہ متحرک، کڑی مانیٹرنگ

خٹک بیلٹ کا سپوت وطن پر قربان‘ صوبیدار محمد یوسف سپردِ خاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس