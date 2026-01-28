صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثہ میں زخمی ہو نے والا فیسکو کا ملازم دم توڑ گیا

  • فیصل آباد
ٹریفک حادثہ میں شدید زخمی ہو نے والا فیسکو کاملازم ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ فیسکو سٹی سب ڈویژن کا لائن مین سیکنڈ نوید گذشتہ روز اپنی موٹر سائیکل پر ڈیوٹی سے واپس گھر جا رہا تھا کہ رجانہ روڈپر ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے سامنے تیز رفتار مسافر بس کی ٹکر سے شدید زخمی ہونے پر ہسپتال میں دم توڑ گیا تھا۔

 

