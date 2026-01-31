صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ میں دوسرا پولیس خدمت مرکز قائم کر دیا گیا

  • فیصل آباد
چنیوٹ میں دوسرا پولیس خدمت مرکز قائم کر دیا گیا

چنیوٹ میں دوسرا پولیس خدمت مرکز قائم کر دیا گیا

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات جاری ہیں اور اس سلسلے میں ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف کی خصوصی کاوش سے شہر میں لاہور روڈ پر دوسرا پولیس خدمت مرکز قائم کر دیا گیا۔ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا نے نئے پولیس خدمت مرکز کا افتتاح کیا اور عمارت کا دورہ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا۔ آر پی او نے کہا کہ نئے پولیس خدمت مرکز کی بدولت شہریوں کو تمام سہولیات موثر انداز میں فراہم ہوں گی اور 15 مختلف خدمات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی۔انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کی سہولت اور کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جاری ہیں تاکہ عوام کو بروقت اور مؤثر پولیس خدمات فراہم کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سول ڈیفنس کی انتظامی بد حالی سامنے آگئی

ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار میاں ، بیوی اور بچہ جاں بحق

باغِ جناح میں چھٹے میری گولڈ فلاور شو کا افتتاح

سندھ حکومت کا عالمی ادارے سٹی اینڈ گلڈز سے اہم معاہدہ

کے الیکٹرک ا ورمیگا موٹر کمپنی میں مفاہمت

میئر کا ٹینڈرنگ الزامات پر نوٹس، جامع انکوائری کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن