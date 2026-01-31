صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گٹروں کے ڈھکنوں کی 100 فیصد تنصیب کا حکم

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گٹروں کے ڈھکنوں کی 100 فیصد تنصیب کا حکم

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیرصدارت اہم اجلاس میں وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے احکامات پر شہر سمیت ضلع بھر میں انسانی جانوں کے تحفظ کیلئے گٹروں کے ڈھکنوں کی 100فیصد تنصیب۔۔۔

رہائشی علاقوں میں سیوریج و ڈرین نالوں کو کور کرنے‘ شاپنگ سنٹرز، بازارو ں، مارکیٹوں، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں حفاظتی اقدامات، ایس او پیز پر عملدرآمد کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور متعلقہ محکموں کو سخت ہدایات جاری کی گئیں۔ اجلاس میں رمضان نگہبان راشن کارڈ اور نگہبان دسترخوان سمیت متعدد عوامی سہولتوں کی فراہمی، گراں فروشی کی مکمل روک تھام کے حوالے سے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی گئیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سول ڈیفنس کی انتظامی بد حالی سامنے آگئی

ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار میاں ، بیوی اور بچہ جاں بحق

باغِ جناح میں چھٹے میری گولڈ فلاور شو کا افتتاح

سندھ حکومت کا عالمی ادارے سٹی اینڈ گلڈز سے اہم معاہدہ

کے الیکٹرک ا ورمیگا موٹر کمپنی میں مفاہمت

میئر کا ٹینڈرنگ الزامات پر نوٹس، جامع انکوائری کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن