صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی پر تگال میں پاکستانی سفیر سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی پر تگال میں پاکستانی سفیر سے ملاقات

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری احمد حسن نے پاکستانی ایمبیسی پرتگال میں پاکستانی سفیر عائشہ فاروقی سے میٹنگ کی۔

 اس موقع پر چودھری عابد پوربہ، عباس بٹ، علی شان جمشید، عمران عباس، راجہ انیس، اور عادل اشرف موجود تھے ۔صدر گجرات چیمبر نے پاکستانی سفیر کو گجرات کی صنعت و تجارت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ گجرات کی مصنوعات کی ایکسپورٹس میں اضافہ اولین مقاصد میں سے ایک ہے اور اسی مقصد کیلئے دورہ ترتیب دیا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ گجرات کی مصنوعات کو پرتگال کی مارکیٹ تک رسائی کیلئے آپکا تعاون درکار ہے جس پر انہوں نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

28 ٹیچنگ ہسپتالوں میں بڑھائی گئی پیتھا لو جسٹ ڈاکٹرز کی اسامیاں برسوں بعد بھی غیر فعال

ٹوبہ :شہری تحفظ کیلئے حفاظتی اقدامات ، ہائی وے سائٹس کا معائنہ

والدین انسداد پو لیو مہم میں تعاون کریں :ڈپٹی کمشنر جھنگ

ڈپٹی کمشنر نے قطرے پلا کر انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا

ایف ڈی اے کالو نیوں میں تجاوزات کے آ پریشن ، سامان ضبط

حفاظتی اقدامات کے بغیر تعمیراتی کام شروع نہ کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن