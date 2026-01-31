صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش سابق پولیس اہلکار گرفتار ‘ 13کلو چرس برآ مد

  • گوجرانوالہ
منشیات فروش سابق پولیس اہلکار گرفتار ‘ 13کلو چرس برآ مد

دوسرے اضلاع سے منشیات لاکر ضلع بھر میں فروخت کرتا،خرم شہزاد کا اعتراف

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ واہنڈو پولیس نے منشیات فروش سابق پولیس اہلکار خرم شہزادکو گرفتار کرکے 13کلو640گرام چرس ،20گرام آئس اور رقم برآمد کر لی ۔سی پی او گوجرانوالہ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کیخلاف آپریشن جاری ہے ، 200کے قریب منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ 160 کے قریب مبینہ مقابلوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں ۔ واہنڈو اور گردونواح میں عرصہ دراز سے منشیات کا دھندہ کرنے والے سابق پولیس اہلکار خرم شہزاد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ۔ دورانِ تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ دیگر اضلاع سے منشیات لاتا اورضلع بھر میں فروخت کرتا تھا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بلوچستان کی پسماندگی کے خاتمہ کیلئے اقدامات کر رہے، سیدال ناصر

برطانیہ مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے کردار ادا کرے، فیصل راٹھور

پی ٹی آ ئی کو 9 مئی جیسے واقعات نہیں دہرانے دینگے ، امیر مقام

اسلام آباد، مین ہولز کورز لگانے، فٹ پاتھوں کی مرمتی کی مہم شروع

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، مین ہولز بارے رپورٹ طلب

راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں فرینڈز آف پولیس انٹرن شپ پروگرام ختم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن