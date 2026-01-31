صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، مین ہولز کورز لگانے، فٹ پاتھوں کی مرمتی کی مہم شروع

شہری و دیہی علاقوں میں گٹروں، مین ہولز کو ڈھکنوں سے ڈھانپا جائے،چیئرمین سی ڈی اے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر شہر میں مین ہولز کورز لگانے، فٹ پاتھوں کی مرمت اور سڑکوں پر نصب کرب سٹونز کی بحالی کی مہم کا آغاز کردیا گیا ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے سی ڈی اے کے تمام متعلقہ شعبے، ایم سی آئی اور آئی سی ٹی انتظامیہ کو احکامات بھی جاری کر دئیے ہیں۔ شہریوں بالخصوص بچوں کی جان کے تحفظ اور سہولیات کو یقینی بنانے کیلئے جامع اور فوری عملی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔

مہم کے تحت اسلام آباد کے تمام شہری و دیہی علاقوں میں کھلے گٹروں/ مین ہولز کو معیاری اور محفوظ ڈھکنوں سے ڈھانپا جائیگا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں واقع ہر مین ہول، چاہے وہ سی ڈی اے، پی ٹی سی ایل، واپڈا، ایس این جی پی ایل یا کسی دیگر ادارے کے زیرِ انتظام ہو، کو ہر صورت معیاری ڈھکن سے ڈھانپا جائے۔ سی ڈی اے و ضلعی انتظامیہ کی متعلقہ ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔

مزید پڑہیئے

