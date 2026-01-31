صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والدین انسداد پو لیو مہم میں تعاون کریں :ڈپٹی کمشنر جھنگ

  • فیصل آباد
والدین انسداد پو لیو مہم میں تعاون کریں :ڈپٹی کمشنر جھنگ

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنرعلی اکبر بھنڈر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیومرض سے بچاوٗ کی ویکسین پلا کر 4روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔

اس موقع پر سی ای او ہیلتھ سمیت دیگر سینئر ڈاکٹرز اور سٹاف بھی موجود تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع بھر میں پانچ روزہ انسداد پولیو مہم2 فروری سے شروع ہو گی جو 5 فروری تک جاری رہیگی۔ اس مہم میں تئیس سو سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جو گھر گھر جا کر پانچ سال تک کی عمر کے 5لاکھ 81 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو قطرے پلانے کیلئے اپنے فرائض سرانجام دیں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ والدین محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کھلے گٹر،سڑکوں پر کھدائی،تعمیراتی سامان کے ڈھیر :بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ منصوبے میں تاخیر شہریوں کیلئے دردسر

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گٹروں کے ڈھکنوں کی 100 فیصد تنصیب کا حکم

گجرات:دریائے چناب کنارے تفریح گاہ بنا نے کا فیصلہ

منشیات فروش سابق پولیس اہلکار گرفتار ‘ 13کلو چرس برآ مد

صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی پر تگال میں پاکستانی سفیر سے ملاقات

وزیرآباد میں واٹر سپلائی ‘سیوریج کا نظام لا رہے :بلال تارڑ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن