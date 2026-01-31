صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

28 ٹیچنگ ہسپتالوں میں بڑھائی گئی پیتھا لو جسٹ ڈاکٹرز کی اسامیاں برسوں بعد بھی غیر فعال

  • فیصل آباد
28 ٹیچنگ ہسپتالوں میں بڑھائی گئی پیتھا لو جسٹ ڈاکٹرز کی اسامیاں برسوں بعد بھی غیر فعال

2012میں ذیلی سیٹیں میڈیکل ٹیکنالوجسٹ، مائیکروبیالوجسٹ، بائیو کیمسٹ اور میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ متعارف کروائی گئی تھیں

فیصل آباد (عاطف صدیق کاہلوں)حکومتِ کی جانب سے 28 میڈیکل ٹیچنگ ہسپتالوں کی لیبارٹریوں میں پیتھالوجسٹ ڈاکٹرز کی اسامیوں پر بڑھائی گئی تجدید شدہ سیٹیں برسوں گزرنے کے باوجود مکمل طور پر فعال نہ ہو سکیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے چار سالہ طویل عدم توجہ کے بعد ایک بار پھر یاددہانی کرواتے ترمیم شدہ انفراسٹرکچر پر عملدرآمد کیلئے مراسلہ جاری کر دیا ۔2012 میں پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹ سروس رولز کے تحت پیتھالوجسٹ کی ذیلی سیٹیں متعارف کروائی گئی تھیں ، اس ترمیم کے تحت ہسپتالوں کے پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹ کی سروسز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 17ویں گریڈ کے ڈاکٹرز کی چار سیٹیں قائم کی گئیں، جن میں میڈیکل ٹیکنالوجسٹ، مائیکروبیالوجسٹ، بائیو کیمسٹ اور میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ شامل ہیں۔

ان سیٹوں کو عملی طور پر فعال کرنے اور ڈیوٹی سٹرکچر کی اصلاح کے لیے 2021 میں وضاحتی مراسلہ بھی جاری کیا گیا،اب محکمہ صحت پنجاب نے پیتھالوجی کی تجدید شدہ سیٹوں کے سروس سٹرکچر میں تصحیح اور مکمل فعالیت کے لیے فیصل آباد کے الائیڈ ہسپتال ون اور ٹو سمیت لاہور، ملتان، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، راولپنڈی، وزیرآباد، نارووال، گوجرانوالہ اور بہاولپور کے 28 میڈیکل ٹیچنگ ہسپتالوں کی انتظامیہ کو مراسلے جاری کر دئیے ہیں۔مراسلے میں ہدایت کی گئی تھی ڈاکٹرز کی مکمل تفصیلات پانچ روز کے اندر سیکرٹری ہیلتھ کو ارسال کی جائیں، تاہم تاحال یہ تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سول ڈیفنس کی انتظامی بد حالی سامنے آگئی

ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار میاں ، بیوی اور بچہ جاں بحق

باغِ جناح میں چھٹے میری گولڈ فلاور شو کا افتتاح

سندھ حکومت کا عالمی ادارے سٹی اینڈ گلڈز سے اہم معاہدہ

کے الیکٹرک ا ورمیگا موٹر کمپنی میں مفاہمت

میئر کا ٹینڈرنگ الزامات پر نوٹس، جامع انکوائری کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن