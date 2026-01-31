صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے ڈپٹی کمشنر کا نماز فجر کے بعد بغیر اطلاع شہر کا دورہ

  • سرگودھا
نئے ڈپٹی کمشنر کا نماز فجر کے بعد بغیر اطلاع شہر کا دورہ

گلی محلوں، شاہراہوں اور رہائشی علاقوں کا معائنہ ،صفائی کا خود جائزہ لیا ستھرا پنجاب محض نعرہ نہیں بلکہ عملی ذمہ داری ہے ،احمد رضا چو دھری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں نئے تعینات ڈپٹی کمشنر احمد رضا چو دھری نے چارج سنبھالتے ہی روایتی دفتری انداز کو ایک طرف رکھتے ہوئے فجر کی نماز کے فوری بعد بغیر کسی پیشگی اطلاع کے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری صفائی مہم کا خود موقع پر جا کر جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر نے علی الصبح گلی محلوں، شاہراہوں اور رہائشی علاقوں کا معائنہ کیا اور صفائی کی مجموعی صورتحال، عملے کی حاضری اور مشینری کے استعمال کو باریک بینی سے دیکھا۔ اس موقع پر سی ای او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری نے واضح اور سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ صفائی کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب محض نعرہ نہیں بلکہ عملی ذمہ داری ہے اور اس میں غفلت دکھانے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سول ڈیفنس کی انتظامی بد حالی سامنے آگئی

ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار میاں ، بیوی اور بچہ جاں بحق

باغِ جناح میں چھٹے میری گولڈ فلاور شو کا افتتاح

سندھ حکومت کا عالمی ادارے سٹی اینڈ گلڈز سے اہم معاہدہ

کے الیکٹرک ا ورمیگا موٹر کمپنی میں مفاہمت

میئر کا ٹینڈرنگ الزامات پر نوٹس، جامع انکوائری کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن