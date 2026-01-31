صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں فرینڈز آف پولیس انٹرن شپ پروگرام ختم

  • اسلام آباد
راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں فرینڈز آف پولیس انٹرن شپ پروگرام ختم

راولپنڈی(خبرنگار)آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق راولپنڈی پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں فرینڈز آف پولیس انٹرن شپ پروگرام کے 41 ویں بیچ کا اختتام، پروگرام میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔

سینئر پولیس افسران نے طلباء و طالبات کو پولیس ورکنگ اور پولیسنگ کے مختلف شعبوں پر لیکچرز دئیے۔ طلباء و طالبات کو پولیس اسٹیشن ورکنگ، پولیس خدمت مرکز، فرنٹ ڈیسک، مختلف پولیس ایپس، ٹریفک پولیس، قانونی اور عدالتی کاروائی کے بارے میں آگاہی دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کھلے گٹر،سڑکوں پر کھدائی،تعمیراتی سامان کے ڈھیر :بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ منصوبے میں تاخیر شہریوں کیلئے دردسر

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گٹروں کے ڈھکنوں کی 100 فیصد تنصیب کا حکم

گجرات:دریائے چناب کنارے تفریح گاہ بنا نے کا فیصلہ

منشیات فروش سابق پولیس اہلکار گرفتار ‘ 13کلو چرس برآ مد

صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی پر تگال میں پاکستانی سفیر سے ملاقات

وزیرآباد میں واٹر سپلائی ‘سیوریج کا نظام لا رہے :بلال تارڑ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن