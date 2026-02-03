صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک آباد کے رہائشیوں کی رانا ثنا سے ملاقات، مسائل بتائے

  • فیصل آباد
ملک آباد کے رہائشیوں کی رانا ثنا سے ملاقات، مسائل بتائے

پینسرہ (نمائندہ دنیا)آبادی ملک آباد، چک سدھار کے رہائشیوں کے ایک وفد نے مشیرِ وزیراعظم رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی اور علاقے کے نکاسیٔ آب کے دیرینہ اور سنگین مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی۔

وفد نے بتایا کہ ناقص نکاسیٔ آب کے باعث گلیوں اور گھروں میں گندا پانی جمع رہتا ہے ، جس سے مقامی رہائشیوں کی معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔اس موقع پر رانا ثنااللہ نے وفد میں شامل رانا ارشد، نمبر دار مرتضیٰ گیلانی، ملک قادر اور دیگر افراد پر مشتمل نمائندہ وفد تشکیل دیا اور انہیں ضلعی انتظامیہ سے ملاقات کی ہدایت کی۔بعد ازاں نمائندہ وفد کی ضلعی انتظامیہ سے ملاقات ہوئی، جہاں انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی کہ چند ہی دنوں میں ملک آباد کے رہائشیوں کا نکاسیٔ آب کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا کہ اسی ہفتے کے اندر اندر نکاسیٔ آب کے مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے گا۔ تاہم، علاقہ مکینوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آٹھ دن کے اندر مسئلہ حل نہ کیا گیا تو وہ سدھار اور ملحقہ علاقوں، بالخصوص ملک آباد کے رہائشی، احتجاج پر مجبور ہوں گے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مسئلہ حل نہ ہونے کی صورت میں وہ شہری احتجاج کرتے ہوئے جھنگ روڈ کو بلاک کر دیں گے ، اور اس کی تمام ذمہ داری متعلقہ حکام پر عائد ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

بھیرہ میں ستھرا پنجاب مہم اور فلاحی اقدامات جاری :عشنہ طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس