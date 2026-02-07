صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر میں مہنگائی کا جن بے قابو، شہری پریشان

  • فیصل آباد
چناب نگر میں مہنگائی کا جن بے قابو، شہری پریشان

آٹا، سبزیاں اور فروٹ انتہائی مہنگے ہو گئے ، پرائس کنٹرول اتھارٹی خاموش

چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر میں مہنگائی کی بڑھتی ہوئی لہر شہریوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن گئی ہے ۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہیں، جس سے غریب اور متوسط طبقے کی قوتِ خرید متاثر ہو رہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹا، سبزیاں اور فروٹ انتہائی مہنگے ہو گئے ہیں اور پرائس کنٹرول اتھارٹی کی خاموشی عوام کے لیے مزید تشویش کا باعث ہے ۔ دکاندار ریٹ لسٹ آویزاں نہیں کرتے اور من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں، جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ حکام فوری نوٹس لیں اور منافع خوروں کے خلاف موثر اقدامات کیے جائیں، تاکہ اشیائے خوردونوش کی قیمتیں قابو میں آئیں اور متوسط و کم آمدن طبقے کو ریلیف ملے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لا ہور میں بسنت،شادی سیزن،ٹرانسپورٹ کی شیدید کمی،من مانے کرائے ،مسافر خوار

گلی مسجد غوث اعظمؒ والی میں سیوریج بند ، پانی جمع

تاجروں تنظیموں کا 8فروری کی ہڑتال سے اعلان لا تعلقی

پنجاب کالج فار ویمن گوجرانوالہ کاکشمیریوں سے اظہار یکجہتی

گیپکو ملازمین کاایف آئی اے کیخلاف شدید احتجاج

انصاف میں تاخیر ناقابل قبول:چیف جسٹس ہائیکورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن