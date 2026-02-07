صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ:مقابلوں میں فیصل آباد اول

  • فیصل آباد
نیشنل باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ:مقابلوں میں فیصل آباد اول

ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ٹیمیں دوسری اور جھنگ نے تیسری پوزیشن حاصل کی

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)پاکستان آرمی سپورٹس ڈائریکٹوریٹ اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے زیرِ اہتمام نیشنل باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ کے دوسرے مرحلے میں ڈویژنل سطح کے مقابلے منعقد ہوئے ، جن میں ڈویژن بھر سے 52 میل اور 48 فی میل باکسرز نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔مقابلوں کے اختتام پر ضلع فیصل آباد نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ٹیمیں دوسری اور جھنگ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر ڈویژنل سپورٹس آفیسر منظر شاہ فرید، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف اور رضوان محبوب (جوائنٹ سیکرٹری پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن) نے شرکت کی اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔بہترین ایونٹ کے انعقاد پر صدر پاکستان باکسنگ فیڈریشن ناصر اعجاز تنگ اور سیکرٹری جنرل پاکستان باکسنگ فیڈریشن میجر عرفان یونس نے فیصل آباد ڈویژن باکسنگ ایسوسی ایشن کو مبارک باد دی۔

میڈیا کوآرڈینیٹر محمد زبیر رشید کے مطابق پاکستان باکسنگ فیڈریشن اور پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اگلے مرحلے میں صوبائی سطح پر پنجاب باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جائے گا، جس کا اعلان جلد کیا جائے گا۔اس موقع پر جوائنٹ سیکرٹری پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن رضوان محبوب نے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی دفاعی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے ڈویژنل انتظامیہ کی خصوصی توجہ خوش آئند ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازوں کیخلاف کارروائی 6 بچوں اور والد صاحبان سمیت 17 گرفتار

تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے ،ملک شعیب اعوان

ڈی پی او خوشااب کے رات گئے ناکوں، تھانوں کے معائنے

ڈی پی او کا دورہ جنرل ہسپتال ، اقدام خودکشی کرنیوالے کی عیادت

محفوظ پنجاب پروگرام، ٹرانسپورٹ سے سلنڈر اتارنے کی مہم

میانوالی پولیس کا معذور کانسٹیبل سے اظہارِ یکجہتی اور امداد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن