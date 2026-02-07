صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب کلب انتظامیہ کی یوم کشمیر کے حوالے سے واک

  • فیصل آباد
چناب کلب انتظامیہ کی یوم کشمیر کے حوالے سے واک

کشمیر پاکستان کا ان ٹوٹ انگ ہے ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں :ڈاکٹر عبیرہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)چناب کلب انتظامیہ کی جانب سے یوم کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لئے واک کا اہتمام کیا گیا۔یوم کشمیر کے حوالے سے چناب کلب انتظامیہ کی جانب سے کشمیر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لئے واک کا اہتمام کیا گیا۔ جس میں اعزازی سیکرٹری ڈاکٹر عبیرہ حلیم، ممبران، جنرل منیجر طاہر خلیل، منیجرز سجاد اظہر، باقر نقوی اور دیگر منیجر سمیت کلب کے ملازمین کی جانب سے شرکت کی گئی۔ اس موقع پر اعزازی سیکرٹری چناب کلب ڈاکٹر عبیرہ حلیم کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کا ان ٹوٹ انگ ہے اور کشمیر کی آزادی کیلئے کشمیریوں کے ساتھ ہمہ وقت موجود ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن