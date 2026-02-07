صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:پولیو مہم ، 3 لاکھ 20 ہزار بچوں کو قطرے پلائے گئے

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:پولیو مہم ، 3 لاکھ 20 ہزار بچوں کو قطرے پلائے گئے

دور دراز علاقوں، جھگی بستیوں،خصوصی مقامات پر بچوں تک رسائی یقینی بنائی گئی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ میں انسدادِ پولیو مہم کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی، جس کے دوران تین لاکھ 20 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ۔ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، ڈاکٹر شہزاد رانا نے بتایا کہ محکمہ صحت کی ٹیموں نے گھر گھر جا کر پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ، جبکہ دور دراز علاقوں، جھگی بستیوں اور دیگر خصوصی مقامات پر بھی بچوں تک رسائی یقینی بنائی گئی۔ڈاکٹر شہزاد رانا نے والدین سے اپیل کی کہ وہ ہر مہم میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ پاکستان کو پولیو فری ملک بنایا جا سکے۔

انہوں نے کہا کہ پولیو جیسے موذی مرض کا مکمل خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس کے لیے والدین کا تعاون نہایت ضروری ہے ۔انہوں نے مہم میں حصہ لینے والی ٹیموں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیلڈ اسٹاف نے سخت موسمی حالات کے باوجود ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دئیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارڈر پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کرنیکا اعلان

دہشتگرد عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، وسیم احمد شیخ

دائرہ دین پناہ پارک میں جدید لائٹنگ کا منصوبہ مکمل

وہاڑی، رکشا ڈرائیوروں کا بھاری جرمانوں کیخلاف احتجاج

کپاس کی گلابی سنڈی کا غیر موسمی تدارک ، آگاہی سیمینار

کہروڑپکا : بیمار جانوروں کا گوشت فروخت، من مانے نرخ مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن