صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :گرینڈ صفائی اور بیوٹیفکیشن آپریشن کا آغاز کیا جائیگا

  • فیصل آباد
ٹوبہ :گرینڈ صفائی اور بیوٹیفکیشن آپریشن کا آغاز کیا جائیگا

شہریوں کو صاف، اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی ترجیح :عمر عباس

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر صدارت میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس میں تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گرینڈ صفائی آپریشن اور شہر کی خوبصورتی کے لیے جامع حکمت عملی کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنرز، میونسپل کمیٹی، واسا، ستھرا پنجاب پروگرام کے نمائندگان اور متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آج شہر بھر میں گرینڈ صفائی اور بیوٹیفکیشن آپریشن کیا جائے گا، جس میں تمام دستیاب مشینری اور ہیومن ریسورس کو بروئے کار لایا جائے گا۔ گرینڈ آپریشن کے دوران پارکس، گرین بیلٹس، قبرستان، عوامی مقامات، گلی محلوں اور مرکزی شاہراہوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے گا۔

اس کے علاوہ جنرل بس سٹینڈ کی صفائی، سڑکوں پر پیچ ورک، چوراہوں کی بیوٹیفکیشن اور شہر کے داخلی و خارجی راستوں کو خوبصورت بنانے کے لیے خصوصی پلان تشکیل دیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے کہا کہ شہریوں کو صاف، خوبصورت اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ادارے باہمی تعاون سے کام کریں گے ۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ گرینڈ صفائی آپریشن کے نتائج عوام کے لیے نمایاں اور دیرپا ہونے چاہئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازوں کیخلاف کارروائی 6 بچوں اور والد صاحبان سمیت 17 گرفتار

تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے ،ملک شعیب اعوان

ڈی پی او خوشااب کے رات گئے ناکوں، تھانوں کے معائنے

ڈی پی او کا دورہ جنرل ہسپتال ، اقدام خودکشی کرنیوالے کی عیادت

محفوظ پنجاب پروگرام، ٹرانسپورٹ سے سلنڈر اتارنے کی مہم

میانوالی پولیس کا معذور کانسٹیبل سے اظہارِ یکجہتی اور امداد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن