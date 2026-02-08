صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میراتھن ریس آج ہوگی

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میراتھن ریس آج ہوگی

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آج میراتھن ریس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ، اور انتظامیہ نے ریس کے روٹس اور آغاز کے اوقات کا اعلان کر دیا ہے ۔

 2.5 کلومیٹر ریس 297 گ ب بس اسٹاپ سے صبح 9 بجے شروع ہوگی، 5 کلومیٹر ریس الہلال ہاؤسنگ سوسائٹی کھیکھا روڈ سے صبح 9:30 بجے روانہ ہوگی جبکہ 10 کلومیٹر ریس ضلع کونسل رجانہ روڈ سے صبح 9:45 بجے آغاز کرے گی۔ انتظامیہ نے تمام شرکاء کو ہدایت کی ہے کہ وہ صبح 8 بجے تک اپنے متعلقہ آغاز پوائنٹس پر لازمی پہنچیں تاکہ ریس مقررہ وقت پر شروع ہو سکے ۔

 

