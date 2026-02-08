صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر اخلاقی حرکات کرنے والی خواتین سمیت 6 افراد گرفتار

  • فیصل آباد
سیل شدہ دکانوں میں غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے والے 2دکاندار پکڑے گئے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ سٹی سمندری کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے غیر اخلاقی حرکات کرنے والی خواتین سمیت چھ افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ۔دریں اثنا تھانہ سٹی سمندری کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو دکانداروں کو گرفتار کر لیا، جو سیل شدہ دکانوں کے تالے توڑ کر غیر قانونی طور پر گیس سلنڈرز ریفل کر رہے تھے ۔ گرفتار افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

