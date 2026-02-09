صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشینی زراعت کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے :ممتاز خاں

  • فیصل آباد
مشینی زراعت کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے :ممتاز خاں

زرعی یونیورسٹی کے ماہرین کا منیس فارمز کا دورہ، مختلف شعبہ جات کا معائنہ بڑھتی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کیلئے اقدامات ناگزیر :ڈاکٹر ذوالفقار

فیصل آباد(نیوز رپورٹر)سابق صوبائی وزیر برائے لائیو سٹاک ممتاز خاں منیس نے کہا ہے کہ زرعی اراضی میں مسلسل کمی، فی ایکڑ پیداوار میں کمی اور غذائی استحکام کے چیلنجز سے نمٹنے کیلئے جدید زرعی طریقہ کار اور مشینی زراعت کا فروغ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ پیداوار میں اضافے کے ساتھ زرعی ترقی کا نیا باب رقم کیا جا سکے ۔وہ منیس فارمز کے دورے پر آئے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ماہرین کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے ،وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی زیر قیادت دورہ کرنیوالے وفد نے ماڈل فارم کے مختلف شعبہ جات بشمول کینو کے باغات، کپاس، پیاز اور گندم کے کھیتوں، لائیو سٹاک، فشریز (ماہی پروری)، بائیو گیس پلانٹس اور جدید زرعی مشینری کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر ممتاز خاں منیس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کسان کا بیٹا کسان نہیں بننا چاہتا، اس رجحان کو بدلنے کیلئے زراعت کو منافع بخش بنانا ہوگا ، ماہرین ٹھوس پالیسی سفارشات تیار کریں جو زرعی خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے منیس فارم کو کسانوں کیلئے رول ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے پیداوار میں اضافہ یقینی بنایا جا رہا ہے ،زراعت ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو جی ڈی پی میں 23 فیصد حصہ رکھتی ہے ، زمین کی صحت کی بحالی اور بڑھتی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کیلئے اختراعی اقدامات ناگزیر ہیں۔وفد میں یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے سربراہان اور ماہرین شریک تھے جنہوں نے فارم پر اپنائے گئے جدید طریقہ کار کو اہم قدم قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری آٹے کے کوٹہ میں اضافہ سیل پوائنٹس قائم

اسلام آباد خودکش حملے کیخلاف احتجاج،شدید نعرے بازی

اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز کاشاہپور کے قصبہ واڈھی کا دورہ

بھیرہ :پی ٹی آئی کی ہڑتال کی کال مسترد کردی گئی

اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایک اور خاتون نے بچوں سمیت اسلام قبول کر لیا

پراپرٹی ڈیلرز کے الیکشن تحریک فاؤنڈر گروپ کے امیدواروں کی حمایت کااعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر