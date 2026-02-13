صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں عوام کو ریلیف اور سکیورٹی دینے کیلئے انتظامات

  • فیصل آباد
رمضان میں عوام کو ریلیف اور سکیورٹی دینے کیلئے انتظامات

ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے میڈیا کو بریفنگ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال افتخار کیانی نے رمضان المبارک کے دوران عوام کو ریلیف اور سکیورٹی کی فراہمی کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ اشیائے خوردونوش کی قیمتیں سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد مقرر کی جا چکی ہیں اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو اہم مارکیٹوں میں دو شفٹوں میں تعینات کیا جائے گا۔ افسران سبزی منڈی میں روزانہ دو مرتبہ نیلامی مانیٹر کریں گے اور نرخ نامہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کہا کہ رمضان کے دوران بازاروں، مساجد اور امام بارگاہوں میں فول پروف سکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے ، اور رش کے اوقات میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ٹریفک مینجمنٹ کے خصوصی اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سہولت بازاروں کیلئے تیاریاں مکمل، مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل

ڈپٹی کمشنر نے لڈن میں ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں : ڈپٹی کمشنر

خانیوال : پولیس افسروں و ملازمین کیلئے تربیتی ورکشاپ

جدید انفراسٹرکچر سے تفتیشی نظام مؤثر ہوگا : تصور اقبال

رجن کالونی ماچھیوال میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ