صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ: غیر قانونی گیس ری فلنگ کا کام دھڑلے سے جاری

  • فیصل آباد
شورکوٹ: غیر قانونی گیس ری فلنگ کا کام دھڑلے سے جاری

شورکوٹ (نمائندہ دنیا) شہر بھر میں گاڑیوں میں غیر قانونی گیس ری فلنگ کا کام مبینہ طور پر دھڑلے سے جاری ہے ، جبکہ سول ڈیفنس، ٹریفک پولیس اور دیگر متعلقہ ادارے اس خطرناک عمل کو روکنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔۔۔

 شہریوں کے مطابق مختلف علاقوں میں کھلے عام گیس ریفلنگ کی جا رہی ہے ، جس سے کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ لاحق ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گیس ریفلنگ کے باعث ماضی میں جھنگ اور گردونواح میں کئی سنگین حادثات پیش آ چکے ہیں، تاہم اس کے باوجود ذمہ دار اداروں کی جانب سے مؤثر کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ شہریوں نے سوال اٹھایا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار چالان کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں، مگر گیس ری فلنگ کرنے والی گاڑیوں اور مقامات کی جانچ کیوں نہیں کی جاتی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سانحہ بھاٹی گیٹ کے بعد ترقیاتی منصوبوں میں بڑا ڈیڈ لاک

ماڈل ٹاؤن وکینٹ ڈویژنز پولیس کی کارکردگی کاجائزہ ،ہدایات جاری

گورنر سے پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی ملاقات

پنجاب کی پہلی پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب میں ٹرافی کی رونمائی

بسنت منانے کی اجازت بارے درخواستیں یکجا کرنیکا حکم

ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں متعدد ترامیم کی منظوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ