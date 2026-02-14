صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:بے ہنگم ٹریفک ،شہریوں کو مشکلات کا سامنا

  • فیصل آباد
چناب نگر:بے ہنگم ٹریفک ،شہریوں کو مشکلات کا سامنا

شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی ٹریفک کا بے ہنگم رجحان جاری

چناب نگر (نامہ نگار)چناب نگر میں بے ہنگم ٹریفک شہریوں کے لیے روزمرہ مشکلات کا سبب بن گئی ہے ۔ سکول، کالجز اور دفاتر کے اوقات میں شہریوں کو ٹریفک جام کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ شہر کی اہم سڑکیں جیسے اقصیٰ روڈ، کالج روڈ، ریلوے روڈ اور دیگر مقامات پر ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ، جس سے عوام کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے ۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی ٹریفک کا بے ہنگم رجحان جاری ہے ۔شہر کی سیاسی، سماجی، فلاحی اور شہری تنظیموں نے آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر ٹریفک کے نظام کو بہتر بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پیپلز کالونی گرائونڈ میں دکانیں بنانے پر کھلاڑیوں کا دھرنا

حافظ آباد:کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ‘ مریم نواز کلینک کا دورہ

کسانوں کو در پیش مسائل حل کئے جا ئینگے :گورنر پنجاب

جیل میں بانی پی ٹی آ ئی کیخلاف ناروا سلوک ‘وکلا کا احتجاج

پنجاب کالج وزیرآباد گرلز کیمپس میں سپورٹس گالا

منڈی بہا ئو الدین:گریجوایٹ کالج خواتین میں کانووکیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن