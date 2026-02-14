صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمن آباد جنرل ہسپتال میں ادویات کی قلت دورنہ ہوسکی ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

  • فیصل آباد
سمن آباد جنرل ہسپتال میں ادویات کی قلت دورنہ ہوسکی ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

میلوں سفر کر کے آنے والے مریضوں کو گھنٹوں انتظار کروایا جاتا ، صرف چند سستی ادویات فراہم کی جاتی ہیں ، ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور طبی سہولیات میں بہتری لائی جائے :شہری

فیصل آباد (عبدالباسط سے )فیصل آباد کے گورنمنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد میں گزشتہ کئی مہینوں سے جاری ادویات کی قلت اور فقدان کا مسئلہ حل نہ ہو سکا ہے ۔ مفت علاج کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کر کے ہسپتال آنے والے مریض ڈاکٹرز کے کمرے کے باہر لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد محض نسخہ لے کر واپس لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔مریضوں کو مبینہ طور پر صرف چند سستی ادویات فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ اینٹی بائیوٹکس اور دیگر مہنگی ادویات بازار سے خریدنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ، جس سے مریض اور ان کے لواحقین شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے درمیان مارکیٹ سے مہنگی ادویات خریدنا ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔

ذرائع کے مطابق 250 بیڈز پر مشتمل یہ ہسپتال سمن آباد، مسعود آباد، نثار کالونی، نوابانوالہ، ڈی ٹائپ کالونی، سمندری روڈ، علامہ اقبال کالونی اور ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کو 24 گھنٹے طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہسپتال کی کارکردگی تباہی کے دہانے پر ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہسپتال میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور دیگر طبی سہولیات میں بہتری لائی جائے تاکہ مریضوں اور ان کے لواحقین کو درپیش مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے ۔ذرائع کے مطابق کئی کلومیٹر دور سے سفر کرکے آنے والے مریضوں کو گھنٹوں ڈاکٹرز کے کمروں کے باہر بھی انتظار کرنا پڑتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر

سکول ٹائم پرٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے پولیس تعینات

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن