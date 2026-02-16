صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں ینگ انٹرپرینیورز سمِٹ

  • فیصل آباد
نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں ینگ انٹرپرینیورز سمِٹ

یونیورسٹی کے بی بی اے ، اے ڈی پی اور بی ایس سی ایس کے طلبا کی شر کت

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور یونٹی وینچرز کے زیرِ انتظام نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں ینگ انٹرپرینیورز سَمِٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کے بی بی اے ، اے ڈی پی اور بی ایس سی ایس کے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔میزبان اعلیٰ، ڈائریکٹر اینڈ کلسٹر ہیڈ پنجاب گروپ آف کالجز، پروفیسر رفعت اقبال نے شرکاء کی حوصلہ افزائی کی اور معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔

ویژنری لیڈر اور ہیڈ یو سی پی کیمپس پروفیسر ڈاکٹر جہانزیب یوسف نے سمٹ کے مقاصد بیان کیے اور شرکاء کو بتایا کہ یونیورسٹی کس طرح Education beyond Classroom کے وژن پر عمل کرتے ہوئے ینگ انٹرپرینیورز پیدا کر رہی ہے ۔کیمپس آرڈینیٹر ایڈوکیٹ پروفیسر آفتاب احمد بٹ نے قانون کے مضمون کے تحت اینٹرپرینیورشپ اور لیگل اسسٹنس کے موضوع پر پراجیکٹس کروائے اور طلباء کی رہنمائی کی۔ تقریب کے روح رواں اور لیڈ کیوریٹر، سی ای او یونٹی وینچرز پروفیسر مظہر حیات نے طلباء و طالبات کو نہ صرف اینٹرپرینیورشپ کے عملی پہلوؤں سے روشناس کرایا بلکہ انہیں اپنی شناخت بنانے کی تربیت بھی فراہم کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان میں سکیورٹی پلان دوحصوں میں تقسیم خصوصی پلاٹون منگوانے کی تجویز

سرگودھا میں گرجا گھروں کی سکیورٹی ہائی الرٹ رہی

غربا میں نگہبان کارڈ کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا

ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی ایمرجنسی وارڈ لیب میڈیسن سٹور ایکسرے روم کا معائنہ

تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال بھلوال میں ڈاکٹرزکی کمی ‘مسائل بڑھ گئے

گرین بس میں رہ جانے والاکمسن بچہ کو والد کے حوالے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر