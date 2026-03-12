صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد ،شاہ جمال،رسول پور تارڑ اور پنڈی بھٹیاں میں یوم علیؓ پر جلوس

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد ،شاہ جمال،رسول پور تارڑ اور پنڈی بھٹیاں میں یوم علیؓ پر جلوس

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار)حافظ آباد میں یوم شہادت حضرت علی ؓکے موقع پر 4 جلوس نکالے گئے ۔ضلعی انتظامیہ،پولیس،سول ڈیفنس، محکمہ صحت،ریسکیو 1122،میونسپل کمیٹی اور دیگر محکموں کی جانب سے جلوسوں کی سکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کو فول پروف بنایا گیا۔

ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق،اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری نے جلوسوں کی گزر گاہوں اور مجالس کے مقامات کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔یوم علی ؓکے موقع پر حافظ آباد سٹی،شاہ جمال،رسول پور تارڑ اور پنڈی بھٹیاں میں جلوس نکالے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

میٹرو بس ٹرین : سسٹم کو خسارے سے نکالنے کے منصوبے تاخیر کا شکار

اپنی چھت، اپنا گھر : رجسٹرڈ افراد کی تعداد 19 لاکھ تک پہنچ گئی

ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو موٹروے سے ملانے پر کام شروع

تنظیموں میں فعال کارکنوں کو آگے لایا جائے : راجہ پرویز اشرف

تمام سی ای اوز کو ایس ٹی آئی اساتذہ کی تنخواہیں فوری ادا کرنے کی ہدایت

خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی