صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرکی ٹیکچر ڈیپارٹمنٹ میں ریٹائرڈ اسسٹنٹ کے اعزاز میں تقریب نئے سپرنٹنڈنٹ کا استقبال

  • فیصل آباد
آرکی ٹیکچر ڈیپارٹمنٹ میں ریٹائرڈ اسسٹنٹ کے اعزاز میں تقریب نئے سپرنٹنڈنٹ کا استقبال

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)محکمہ بلڈنگز کے ارکیٹیکچر ڈیپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر حسن سرمد طوسی نے ریٹائر ہونیوالے اسسٹنٹ محمد اشفاق کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا جبکہ نئے سپرنٹنڈنٹ حسنین حیدر نقوی کے لیے ویلکم پارٹی بھی دی گئی۔

تقریب میں سینئر ڈرافٹس مین طارق گجر، عبدالحمید، خلیل الرحمن، عمر اشتیاق اعجاز ،احمد ضرار حسین سمیت دیگر افسر و ملازمین شریک ہوئے ۔ڈائریکٹر حسن سرمد نے کہا کہ ارکیٹیکچر اسسٹنٹ محمد اشفاق نہایت محنتی، فرض شناس اور باہمی تعاون سے کام کرنے والے افسر رہے ہیں۔ وہ باضابطہ طور پر ریٹائر ضرور ہو گئے ہیں تاہم دفتر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے ۔آخر میں سٹاف ممبران نے محمد اشفاق کو قیمتی تحائف اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت

حمزہ شہباز کی پولیٹیکل سیکرٹری کبیر تاج کے گھر آمد، والدہ کی عیادت کی

نسخے کے بغیر اینٹی بائیوٹک کی فروخت پر پابندی کا قانون لا رہے ، وزیر صحت

ماہ صیام کی سپلائی کیلئے جعلی کولڈ ڈرنکس کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

محنت کشوں کو 10 ہزار دینے کا آغاز

زرداری ،نوازشریف شریعت کیخلاف قانون سازی پر نوٹس لیں:مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر