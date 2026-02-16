صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر: ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا سیلابی پل اور کلینک کا دورہ

  • فیصل آباد
چناب نگر: ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا سیلابی پل اور کلینک کا دورہ

پل کی مکمل مر مت کروائی جائے اور کیٹ لائٹس نصب کی جائیں: ہدایت

چناب نگر (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر انس سعید اور ایس ڈی او ہائی وے لالیاں ندیم عابد شیرازی کے ہمراہ سیلابی پل احمد نگر کا دورہ کیا۔دورے کے دوران پل کی بہتری، رنگ و روغن، روشنی اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ ایس ڈی او کو ہدایت کی گئی کہ پل کی مکمل مر مت کروائی جائے اور کیٹ لائٹس نصب کی جائیں تاکہ عوامی آمد و رفت محفوظ ہو۔

بعد ازاں، ڈپٹی کمشنر نے مریم نواز کلینک احمد نگر کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے طبی و انتظامی امور کا جائزہ لیا، عملہ و ڈاکٹرز کی حاضری، مشینری کی کارکردگی اور صفائی کی صورتحال دیکھی۔ڈپٹی کمشنر نے انچارج سنٹر کو سختی سے ہدایت کی کہ ڈیوٹی کے دوران تمام ڈاکٹرز اور سٹاف مکمل وردی پہنیں۔ اس کے علاوہ وارڈ میں جا کر مریضوں کی عیادت کی گئی اور ان کے علاج و معالجے کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان میں سکیورٹی پلان دوحصوں میں تقسیم خصوصی پلاٹون منگوانے کی تجویز

سرگودھا میں گرجا گھروں کی سکیورٹی ہائی الرٹ رہی

غربا میں نگہبان کارڈ کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا

ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی ایمرجنسی وارڈ لیب میڈیسن سٹور ایکسرے روم کا معائنہ

تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال بھلوال میں ڈاکٹرزکی کمی ‘مسائل بڑھ گئے

گرین بس میں رہ جانے والاکمسن بچہ کو والد کے حوالے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر