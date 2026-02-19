صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری سے رقم اور موبائل اکاؤنٹ سے 45ہزار روپے ہتھیالئے

  • فیصل آباد
شہری سے رقم اور موبائل اکاؤنٹ سے 45ہزار روپے ہتھیالئے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)فیصل آباد کے تھانہ سمن آباد میں عمران نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

ملزمان نے مبینہ طور پر اسے زبردستی قابو کر لیا اور اس سے سوا لاکھ روپے سے زائد مالیت کی رقم ہتھیانے کے ساتھ اس کے موبائل اکاؤنٹ سے بھی 45 ہزار روپے نکلوالئے ۔شہری کے مطابق ملز موں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار حاصل کر لیا۔ پولیس نے واقعے کے بعد مقدمہ درج کر کے ملزمان کی فوری تلاش شروع کر دی ہے تاکہ قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد