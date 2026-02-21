صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیوی وہیکل ممنوعہ اوقات میں رہائشی علاقے میں لے جانیوالا ڈرائیور گرفتار

  • فیصل آباد
ہیوی وہیکل ممنوعہ اوقات میں رہائشی علاقے میں لے جانیوالا ڈرائیور گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے ممنوعہ اوقات میں ہیوی وہیکل رہائشی علاقے میں لے جانے اور دیگر ٹریفک کے لیے خطرہ بننے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔

تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے ممنوعہ اوقات میں ہیوی وہیکل رہائشی علاقے میں لے جانے اور دیگر ٹریفک کے لیے خطرہ بننے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

لاڑکانہ:سماجی برائیوں کیخلاف جے یو آئی کی احتجاجی ریلی

جیکب آباد، محراب پور میں حادثات واقعات، بچی ہلاک، متعدد زخمی

محراب پور:دشمنی پرفائرنگ سے کانسٹیبل سمیت 6افراد زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ