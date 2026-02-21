صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خانیوال کا نگہبان تقسیم کارڈ سنٹر پر سکیورٹی کا جائزہ

  • ملتان
ڈی پی او خانیوال کا نگہبان تقسیم کارڈ سنٹر پر سکیورٹی کا جائزہ

عملے کی کارکردگی اور عوامی خدمت کے معیار کو چیک کیا ، بہتری کیلئے احکامات دئیے

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے ضلع کونسل ہال میں نگہبان تقسیم کارڈ سنٹر کا اچانک دورہ کیا۔ اس دوران ڈی پی او نے سکیورٹی ڈیوٹی کا تفصیلی جائزہ لیا اور پولیس اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کیں۔ ڈیوٹی پر تعینات ملازمین کو عوام کے ساتھ خوش اخلاقی اور شفافیت کو یقینی بنانے کی تاکید کی گئی۔ڈی پی او نے نگہبان تقسیم کارڈ کے عملے سے ملاقات کی اور رقوم کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے واضح احکامات دئیے ۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی کٹوتی یا خردبرد برداشت نہیں کی جائے گی اور اس طرح کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید کہا گیا کہ مستحق افراد کے حقوق کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مزید نئی بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ

ٹینکر سسٹم بند،لوگوں کو لائنوں سے پانی فراہم کیا جائے : سندھ ہائیکورٹ

ضلع ملیر میں سڑک کی تعمیر و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد

ماہِ رمضان میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ میں اضافہ

نامکمل ترقیاتی منصوبے عذاب بن گئے ،منعم ظفر

لاڑکانہ:سماجی برائیوں کیخلاف جے یو آئی کی احتجاجی ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ