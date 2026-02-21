صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک 86 ایم میں سیوریج کی صورتحال ابتر، گلیاں جوہڑ بن گئیں

  • ملتان
جلال پورپیروالا(نامہ نگار) چک 86 ایم میں سیوریج سسٹم خراب ہونے کے باعث گندے پانی نے جوہڑ کی شکل اختیار کر لی ہے۔۔۔

 ، جس سے علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ گندے پانی کے جمع ہونے سے نہ صرف مکانات کی بنیادیں اور دیواریں متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے بلکہ مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ، جس کے باعث مختلف وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ ہے ۔اسی طرح محلہ جہانگیر آباد میں بھی سیوریج نظام درہم برہم ہونے سے گلی میں پانی کھڑا ہے اور آمدورفت مشکل ہو چکی ہے ۔

 

