صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا: مویشی چور گینگ گرفتار، 25 لاکھ مالیت کا مال برآمد

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا: مویشی چور گینگ گرفتار، 25 لاکھ مالیت کا مال برآمد

ملزموں کے قبضے سے پسٹل، موٹرسائیکل، موبائل فونز، اور مال و مویشی ملے

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا) ایس ایچ او تھانہ ساندل بار سب انسپکٹر وقاص ہندل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے چار رکنی مویشی چور گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزموں میں گینگ سرغنہ عابد عرف آبو، مشتاق، کاشف اور موسی شامل ہیں۔ ملزموں کے قبضے سے پسٹل، موٹرسائیکل، موبائل فونز، اور مال و مویشی سمیت 25 لاکھ روپے سے زائد مال برآمد ہوا۔ گرفتار گینگ متعدد چوری اور ڈکیتی سمیت دیگر وارداتوں میں ملوث پایا گیا۔ پولیس نے ملزمان سے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ