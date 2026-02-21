صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز افطاری آئی جی کی شرکت، شہد ا کیلئے دعا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کے خصوصی احکامات کی روشنی میں پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں پولیس افسران و جوانوں کیلئے ماہ رمضان میں افطار کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔۔

۔ آئی جی نے دیگر سینئر پولیس افسران کے ہمراہ افسران و جوانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا، شہداء پولیس کیلئے خصوصی دعا کا بھی اہتما م کیا گیا، آئی جی نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کا ہر افسر اور جوان اپنے فرائض کی انجام دہی کیلئے پرعزم ہے ،فرض کی انجام دہی پر فورس کے ہر جوان کا کردار قابل تحسین ہے۔

 

