صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراسیکیوشن اور پولیس افسروں کیلئے تربیتی ورکشاپ کا آغاز

  • فیصل آباد
پراسیکیوشن اور پولیس افسروں کیلئے تربیتی ورکشاپ کا آغاز

مضبوط اور معیاری شہادتیں ہی کامیاب پراسیکیوشن کی بنیاد :ذوالفقار خان ناصر پروگرام کا مقصد پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ:ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر فاروق احسن

فیصل آباد (نیوز رپورٹر) پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب اور سی پی ڈی کے اشتراک سے پراسیکیوٹرز اور پولیس کے تفتیشی افسروں کیلئے تین روزہ تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی روز قتل کے مقدمات کی مؤثر تفتیش، شہادتوں کے سائنسی و قانونی تقاضوں کے مطابق حصول اور مضبوط پیروی سے متعلق جامع اور بامقصد سیشنز منعقد کیے گئے ۔سیکرٹری محکمہ پراسیکیوشن پنجاب سید فرہاد علی شاہ اور ڈائریکٹر سنٹر فار پروفیشنل ڈویلپمنٹ نے آن لائن لنک کے ذریعے شرکت کی اور اپنے خطاب میں قانون کی بالادستی، شفاف تفتیش اور مؤثر پراسیکیوشن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فوجداری نظامِ انصاف کی مضبوطی کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، دیانتداری اور ادارہ جاتی ہم آہنگی ناگزیر ہیں۔ریٹائرڈ سیشن جج ذوالفقار خان ناصر نے اپنے لیکچر میں کہا کہ مضبوط اور معیاری شہادتیں ہی کامیاب پراسیکیوشن کی بنیاد ہیں،۔

جس کے لیے پولیس اور پراسیکیوشن کے درمیان بروقت اور مؤثر رابطہ ضروری ہے ۔ انہوں نے عدلیہ، پولیس، پراسیکیوٹرز اور وکلاء کے مابین مربوط اور دیانتدارانہ کاوشوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ باہمی تعاون ہی مظلوم کو بروقت انصاف اور مجرم کو قرار واقعی سزا دلانے کی ضمانت ہے ۔ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر فیصل آباد محمد فاروق احسن نے کہا کہ تربیتی پروگرام کا مقصد پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ، تفتیشی معیار کی بہتری اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے تاکہ فوجداری مقدمات کی پیروی کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جا سکے ۔اختتام پر شرکاء کے ساتھ سوال و جواب کی نشست بھی منعقد ہوئی، جس میں مختلف قانونی اور عملی امور پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا اجلاس‘پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بریفنگ

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

کمشنر سرگودھا نے واسا کی ترقیاتی سکیموں کا معائنہ کیا

ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

ایس پی انوسٹی گیشن کا تھانہ بھیرہ و میانی کا اچانک دورہ

نگہبان رمضان کی رقوم میں کٹوتی کرنے والا نوسر باز گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ