صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بین المذاہب ہم آہنگی و امن کمیٹی کا اجلاس،سکیورٹی کا جائزہ

  • اسلام آباد
بین المذاہب ہم آہنگی و امن کمیٹی کا اجلاس،سکیورٹی کا جائزہ

رمضان میں تمام مساجد اور امام بارگاہوں کی سکیورٹی کو حتمی شکل دے دی گئی،بریفنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد پر ڈسٹرکٹ بین المذاہب ہم آہنگی و امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، ضلع بھر سے تعلق رکھنے والے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے ضلعی افسران کے ساتھ مشترکہ نشست میں شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر عرفان میمن نے کی، اسلام آباد پولیس کی نمائندگی ڈی آئی جی جواد طارق نے کی۔اجلاس میں رمضان المبارک کے دوران مساجد کی سکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو سحری و افطار اور بالخصوص تراویح کے اوقات میں مساجد میں انتظامات اور سکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ کیٹگری وائز تمام مساجد اور امام بارگاہوں کی سکیورٹی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جس کے تحت مختلف کیٹگریز کے تحت تمام مساجد کے باہر سیکورٹی کی اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ سیکورٹی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کیلئے رضاکاروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اجلاس میں علماء کرام نے مساجد کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کیں، جن پر مکمل عملدرآمد کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا اجلاس‘پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بریفنگ

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

کمشنر سرگودھا نے واسا کی ترقیاتی سکیموں کا معائنہ کیا

ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

ایس پی انوسٹی گیشن کا تھانہ بھیرہ و میانی کا اچانک دورہ

نگہبان رمضان کی رقوم میں کٹوتی کرنے والا نوسر باز گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ