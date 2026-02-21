صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں پوٹھوہار ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کا باقاعدہ آغاز

  • اسلام آباد
پنجاب میں پوٹھوہار ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کا باقاعدہ آغاز

صوبائی وزیر زراعت پنجاب نے 7ارب روپے کے زرعی منصوبے کا افتتاح کیامنصوبہ خطہ پوٹھوہار میں زرعی ترقی کیلئے گیم چینجر ثابت ہو گا، عاشق حسین

راولپنڈی (آن لائن) وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے پوٹھوہار ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے، جس کے تحت خطہ پوٹھوہار میں زرعی شعبے کی ترقی کیلئے 7ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے ۔ وزیر زراعت نے کہا کہ یہ منصوبہ خطہ پوٹھوہار میں زرعی ترقی کیلئے گیم چینجر ثابت ہو گا اور اس کے ذریعے علاقے کی معیشت میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے مؤثر اور باکفایت استعمال کیلئے 6ارب روپے کی رقم سے مختلف سکیموں پر عملدرآمد جاری ہے، جن میں سولر سسٹم کے ساتھ 1700لفٹ اریگیشن سسٹمز کی تنصیب اور دیگر زرعی سہولتیں شامل ہیں۔پاور ڈویژن کے ترجمان نے اس موقع پر بتایا کہ اس پیکیج کے تحت 7لاکھ روپے فی یونٹ سبسڈی پر 270لیزر لینڈ لیولرز فراہم کیے جا رہے ہیں اور 70فیصد سبسڈی سے 15چھوٹے ڈیموں کے کمانڈ ایریا میں 250کھالہ جات کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ